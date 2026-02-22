ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がオープン戦の開幕戦で初ヒット！山本由伸投手（27）もWBCを前に順調な調整をみせました。WBCに向け、例年よりも早めの調整を行う大谷選手。古巣ロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦の初戦に先発出場すると、第1打席、160kmを超えるボールに詰まりながらも内野安打。実戦初打席で初ヒットをマークしました。しかし、3塁に進んだ大谷選手にハプニングが。強烈な打球を驚異の反射