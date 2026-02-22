きのう夜、岡山県で行われた裸祭り「西大寺会陽」に参加していた男性3人が祭りの最中にけがをし、意識不明の重体です。「西大寺会陽」は、宝木と呼ばれる一対の木の棒をまわし姿の裸の群れが奪い合う祭りです。昨夜10時、宝木が投げ込まれると裸の男たちが激しくぶつかり合い、争奪戦となりました。警察によりますと、争奪戦の最中に消防警備本部に「人が倒れている」との情報が入りました。消防団員らが駆けつけたところ、裸衆と