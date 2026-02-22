トランプ大統領が暴走だとすると止められる人間はいるのか。その問いに国際政治学者の舛添要一氏は「いない」と即答した。 【映像】イラン核開発の様子（実際の映像）19日、トランプ氏は「合意に至らなければ不幸な結果となるだろう。10日から15日もあれば十分だ」と語った。トランプ政権による軍事介入の危機が懸念されている、イラン。アメリカはイランに向け空母2隻を展開。早ければこの週末にも大規模攻撃が行われる可能