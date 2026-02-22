ミラノ・コルティナオリンピックもついに閉会式を迎えます。メダルラッシュの日本、快挙はまだまだ続いています。スキークロスでは古野慧選手（26）が魅せてくれました。男子スキークロス・古野慧選手：スキークロスの面白さだったり、魅力が伝わってたらすごくうれしいなと思います。古野選手は赤のゼッケンを付け、難コースを快走しました。立て続けに行われた準々決勝までの2レースを1着で通過。ゴール後は休む間もなく、約10分