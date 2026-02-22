岡山県岡山市で21日夜、開かれた「はだか祭り」として知られる西大寺会陽で、参加者3人が意識不明の重体となる事故がありました。岡山市の西大寺観音院で行われた西大寺会陽は、締め込み姿の男たちが宝木を奪い合う勇壮な祭りで、500年を超える歴史を持ち、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。21日は午後10時に宝木が投下されると、観客が見守る中、およそ1万人の裸衆が宝木を奪い合いました。事故はこの宝木をめぐって