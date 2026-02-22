なぜ豊臣秀吉は天下人になれたのか。東京大学史料編纂所教授の本郷和人さんは「秀吉は非常にアイデアマンだった。彼の軍事活動に注目すると、それまでの戦争の常識を変えることで勝利を重ねていったことが分かる」という――。※本稿は、本郷和人『軍事の日本史［新装版］ お金・戦略・武力のリアル』（朝日新書）の一部を再編集したものです。豊臣秀吉像（画像＝高台寺蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■なんだかんだ「三英傑