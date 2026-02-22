2月22日、東京競馬場で行われた10R・ジャパンカップ2025年ロンジンワールドベストレース受賞記念（4歳上3勝クラス・ハンデ・芝2000m）は、R.キング騎乗の1番人気、サクラファレル（牡4・美浦・堀宣行）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のレイニング（牡4・美浦・国枝栄）、3着にアスクセクシーモア（牡4・栗東・福永祐一）が入った。勝ちタイムは1:58.6（良）。【ヒヤシンスS】7番人気伏兵ラッキーキッドが快勝…ホリエモ