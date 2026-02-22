侍ジャパンのピンストライブのユニホームが、虎のタテジマに見えるほど、代表の今年初の対外試合で阪神勢が輝いた。２２日、宮崎で合宿中の日本代表は、ソフトバンクと強化試合を行い１３―３（７回表終了で降雨コールド）で圧勝した。打線爆発の導火線となったのが、この日、４番、５番の中軸に入った佐藤輝明（２６）、森下翔太（２５）との虎コンビ。初回に無死満塁から佐藤輝が幸運な二塁内野安打で打点を稼いだ後、続くも