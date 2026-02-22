2月22日、東京競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ゴーラッキー（牡3・美浦・黒岩陽一）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にマゲバスピード（牡3・栗東・藤原英昭）、3着に2番人気のフジガイフウ（牡3・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:33.2（良）。【新馬/東京3R】アジアエクスプレス産駒 ローズブーケがデビューV3馬身半差完勝3歳1勝クラス・ゴーラッキーとC.ルメール騎手C.ルメ