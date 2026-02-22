阪神は２２日に行われたヤクルトとのオープン戦（浦添）に１２―１で圧勝。昨季のリーグ王者として圧倒的な勝負強さを見せつけた。先発・村上は２回を無安打無失点にまとめ、虎のエースとして存在感を示した。３番手・大竹も具志川での調整を経て２回３安打３奪三振の快投。直球を軸に緩いチェンジアップを投じるなど持ち味を存分に発揮した。藤川球児監督（４５）は「健康であれば。昨日同様に沖縄最後の登板になると思いま