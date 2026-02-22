2月22日、東京競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、横山武史騎乗の1番人気、ローズブーケ（牝3・美浦・鈴木伸尋）が快勝した。3馬身差の2着にラヴィプランドール（牝3・美浦・浅利英明）、3着にトレンドマーチ（牡3・美浦・萱野浩二）が入った。勝ちタイムは1:27.6（良）。2番人気で菅原明良騎乗、フローレスカラーズ（牝3・美浦・高木登）は、6着敗退。【東京1R】R.キング騎乗 アトミックブレスが快勝人気に応える3