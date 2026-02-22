「倹約」は日本の古き良き美徳ですが、程度や内容によっては、彼女に嫌われる原因になってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『倹約家じゃなくて、ただのドケチ！』と判断される行動」をご紹介します。【１】電気代節約のために会社で携帯を充電する「こんなことのために上司や同僚から『セコい奴』と思われているかと思うと、いたたまれない気持ちになる」（20代女性