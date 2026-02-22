◆オープン戦日本ハム１―７広島（２２日・名護）昨オフ楽天から現役ドラフトで加入した広島・辰見鴻之介内野手（２５）が、みんなビックリの“プロ初本塁打”だ。８回２死二塁、日本ハム・杉浦の直球をジャストミート。ライナー性の打球は逆風を切り裂き、左翼ポール際のフェンスをわずかに越えた。西南学院大２年秋のリーグ戦以来の一発。公称６７キロだが、現在チーム最軽量６５キロの走り屋は「まさか…。あんなにゆっくり