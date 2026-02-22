▽練習試合ハヤテベンチャーズ静岡２６―０静岡硬式野球倶楽部（２２日・ちゅ〜るスタジアム清水）プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡が２２日、ちゅ〜るスタジアムで静岡硬式野球倶楽部と練習試合を行い、２６―０で大勝した。新潟医療福祉大から今季加入した後藤響投手（２２）＝掛川西高出＝がプロ初先発。クラブチーム相手に３回を１安打１四球で無失点に抑えた。立ち上がりこそ制球が定まらなかったが、