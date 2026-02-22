19日に開幕した北朝鮮の第9回朝鮮労働党大会は、執行部メンバーの約6割が交代する大幅な世代刷新の場となった。高齢の元老級を外し、40〜50代を中心とした実務型の幹部を前面に押し出す構成は、金正恩総書記が中長期の政権運営を見据えた布陣を整えつつあることを示している。こうした流れは、後継問題とも無縁ではない。注目された金正恩の娘・ジュエ氏は、今回の大会では姿を見せず、執行部名簿にも名前はなかった。韓国国家情報