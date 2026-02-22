今大会最後の種目である男女マススタートが行われ、女子の佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１５位に終わった。今大会で五輪は最後。「集大成」として臨んだ舞台での個人種目でメダル獲得はかなわなかった。男子は決勝に進出した佐々木翔夢（２０）＝明大＝が１０位、蟻戸一永（２３）＝ウェルネット＝は１３位だった。佐藤は五輪ラストレースのマススタートで充実した表情を見せた。１５位には終わったが、最後までメダルの可能性