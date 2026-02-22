若手ピアニストの登竜門高松国際ピアノコンクールの優勝者が決まりました。優勝したのはウクライナのロマンフェディウルコさん（21)です。世界に通用する若手ピアニストを発掘しようと始まった「高松国際ピアノコンクール」は４年ごとに開催されていて今回で６回目です。 今回は36の国と地域から過去最多の360人が参加しました。21日と22日に行われた本選では第3次審査を通過した5人が演奏を披露しました。優