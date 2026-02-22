◆オープン戦ヤクルト１―１２阪神（２２日・浦添）収穫のある４２球だった。１２日の練習試合・中日戦（北谷）以来の先発となったヤクルト・奥川恭伸投手は３回で被安打５、３失点（自責２）にも「内容は前回よりもよくなったと思う」と前を向いた。速球は最速１４９キロを記録し、初回のピンチで中野、高寺を仕留めたフォークボールにはキレがあった。２回に抜けたスライダーを前川に左翼席に運ばれ、３回には失策がらみで