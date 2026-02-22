福岡管区気象台は22日、山口県を含む九州北部地方で春一番が吹いたと発表しました。春一番は立春から春分の間に吹く初めての強い南寄りの風のことです。低気圧が東に進み、山口県を含む九州北部地方では南寄りの風が強まり、気温が高くなっています。最大瞬間風速は山口県下関市で午後2時50分に16.2メートル、熊本市で午後2時半に15.3メートル、佐賀市で午後1時53分に15.0メートル、福岡市で午後1時59分に14.2メ