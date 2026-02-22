三重県鳥羽市沖で貨物船が釣り船に衝突し、釣り客2人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会が現地での調査を始めました。 【写真を見る】「中がむき出しに…」強い衝撃で船体が2つに割れたか釣り船の引き上げ作業三重・鳥羽市沖の事故 （田中希宜記者）「午前10時です。いま船の船尾がクレーンによって引き上げられました」 今月20日、三重県鳥羽市の沖合で、いかりを下ろして停まっていた釣り船に貨物船「新生丸」が