ネットニュースで整形疑惑が起こるほど、急速な美人化が話題のタレント・大沢あかねさん（40歳）。子育てがひと段落する気配を見せた頃、鏡に映った自分にショックを受け一念発起。そこから美容に全フリし、周囲のママ友たちからも「何をしたの？」と言われるほど、肌の調子が整い始めた。仕事に育児にと日々奔走する彼女が狙いを定めたのは、毎日必ず入る入浴タイムだった。続く後編では、『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（