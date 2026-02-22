２１日、福州市「三坊七巷」の天后宮で行われた「財神」を迎える儀式。（福州＝新華社記者／林善伝）【新華社福州2月22日】旧暦1月5日に当たる21日、中国福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷（さんぼうしちこう）」で、財神（福の神）を迎える地域色豊かな民俗行事が開かれた。多くの市民や観光客が集まり、一帯はにぎやかな雰囲気に包まれた。２１日、福州市「三坊七巷」の天后宮で行われた「財神」を迎える儀式。（福州＝新