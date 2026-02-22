◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）前阪神の原口文仁氏（33＝スポニチ評論家）が人生初のフルマラソンを走り抜いた。5時間24分17秒で完走。09年のドラフト同期入団・秋山拓巳氏（34）もサプライズで応援に駆けつけた。盟友が見守る中で見事にゴール。スポニチの単独取材に応じた原口氏は改めて感謝の思いを口にした。「（昨年、甲子園球場で）引退試合をしていただきましたが、球場に