◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、事前合宿中の宮崎でソフトバンクとの壮行試合を行い13―3で快勝した。今合宿初の対外試合は雨が強まったため7回表終了後に降雨コールド。井端弘和監督（50）が試合を振り返った。井端監督はピッチクロック、ピッチコムへの対応について「（昨年）