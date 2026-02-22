俳優の玉山鉄二（45）がフェブラリーSの表彰式プレゼンターを務めた。表彰式で優勝騎手ルメールとガッチリ握手した玉山は「春の訪れさえも感じる晴れやかな青空のもとで、本日フェブラリーSという大きなレースを生で観戦させていただきました。熱い歓声を浴びながら目の前で走る競走馬の様子が数分間の出来事にもかかわらず、とても胸が熱くなりました」と感動した様子。「表彰式では良い緊張感も得ることができ、これまでにな