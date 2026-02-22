バレーボールの大同生命SVリーグは22日、シゲトーアリーナ岡山などで行われ、女子は首位のNEC川崎が岡山に3―0で快勝して28勝目（4敗）を挙げた。8位以内が確定し、プレーオフ進出が決まった。男子は東京GBが東レ静岡に、V北海道が広島Tにそれぞれ3―0で勝った。