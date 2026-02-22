埼玉県飯能市の住宅で火事が発生し、山に燃え移りました。山火事となっていてヘリコプターによる消火活動が続いています。【映像】飯能市での消火活動の様子午前10時すぎ、飯能市で「小屋が燃えて家に燃え移っています」と119番通報がありました。消防によりますと、火はその後、裏山にも燃え移り上の方に向かって延焼が拡大しているということです。現在、ポンプ車10台以上とヘリコプター2機で消火活動が続いています。飯