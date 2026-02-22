モデルで俳優のトリンドル玲奈さん（34）が22日、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを発表しました。トリンドルさんはインスタグラムで「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と、第1子を出産したことを報告。■「優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」続けて、「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださ