明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は22日、アウェーでカマタマーレ讃岐と対戦しました。前節、4失点で大敗した新潟。1勝1敗で迎えたアウェー4連戦の3試合目。J3・讃岐との対戦です。最初にチャンスを迎えたのは新潟。左サイドの崩しから、マテウスが落として、佐藤の左足。こぼれ球に、奥村が合わせ、若月へ。しかし、チャンスをゴールにつなげることはできません。今度は、讃岐が