私（アスカ）は、夫のシュンスケと息子のソウタとの3人暮らしです。シュンスケの母、つまり私にとっては義母にあたる人物は、それはそれは興味深い人でした。義母は自分の感情だけがすべて。シュンスケは今までどうやって一緒に暮らしていたんだろう……。きっと気苦労も多かったんだろうな……。出会ってすぐにそんな風に思わせる人はなかなかいません。結果的に私たちは義母に黙って引っ越すことになりました。アスカさん、どこ