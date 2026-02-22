三重県の鳥羽市沖で貨物船が遊漁船に衝突し2人が死亡した事故で、運輸安全委員会の調査官2人が22日、現地に到着し原因究明が本格化しています。20日午後、鳥羽市沖で貨物船「新生丸」が遊漁船「功成丸」に衝突し、遊漁船に乗っていた谷口幸吉さん(84)と中川元広さん(67)の2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。運輸安全委員会の船舶事故調査官2人が22日現地に到着し、貨物船に入って船内の状況を確認したり船員からの聞き取