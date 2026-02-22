雪原から色とりどりの気球が飛び立つ「おぢや風船一揆」が開催されました。県内外の気球愛好家らが集い操縦技術を競うのは７年ぶり。近年は少雪の影響で中止が続いていましたが22日はベストコンディション。高気圧に覆われた新潟県内は高いところで１９℃台まで気温があがり、４月上旬から５月中旬並みとなりました。