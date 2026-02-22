22日、県内各地は高気圧に覆われて晴れ、4月上旬から下旬並みの暖かさとなりました。三次市で21.9℃、東広島市で20.7℃、世羅郡世羅町で19.9℃と、2月の観測史上最高気温を記録。その他の場所でも軒並み気温が上がり、府中市で21.6℃、福山市で20.0℃、広島市中区で19.0℃など、県内19観測地点のうち18地点で今年の最高気温を記録しました。【2026年2月22日】