＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞灼熱の4日間が終了した。今大会では、プロ2年目の吉田鈴とプロ8年目の宮田成華が推薦で米ツアー初出場を果たした。そんな二人が得た“世界基準の刺激”とは何だったのか。【写真】シブコ＆吉田鈴のモノトーンドレストータル3オーバー・61位で終えた吉田は、3日目終了時に「本当にいい経験になっていると思っています。飛距離もそうです