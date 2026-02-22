警察は京都市山科区で、バイクと自転車に放火したとして、２７歳の男を逮捕しました。山科区内では２２日未明、自転車などが燃える８件の不審火が相次いでいました。逮捕されたのは石川県小松市の無職・水上義章容疑者（２７）です。警察によりますと。水上容疑者は午前１時４０分ごろ、京都市山科区御陵岡町の住宅に止めていたバイクと自転車に放火した疑いが持たれています。山科区内では２２日未明、半径約７００ｍの