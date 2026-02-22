＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞1組後でプレーした首位のジーノ・ティティクル（タイ）に1打ビハインドで迎えた最終18番ホール。岩井千怜はパーパットを流し込みトータル23アンダーでホールアウトすると、その目を潤ませた。敗戦を覚悟したようにも見えた姿。アテストに向かう際、姉の明愛らに声をかけられた時も両手でその目を拭った。結果的に、地元の世界ランク1位