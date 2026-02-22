＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアー第2戦が終了した。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）がトータル24アンダーで逃げ切り、地元でツアー通算8勝目。賞金27万ドル（約4185万円）を獲得した。【最新】大健闘！岩井千怜の最新1Wスイング2イーグル・2バーディ「66」をマークした岩井千怜は、1打差及ばず単独2位。賞金16万7061ドル（約2589万円