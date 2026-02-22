天皇誕生日の２月２３日（月・祝）の近畿地方は、黄砂と花粉に注意。症状が出ていない方も、体調の変化にお気をつけください。近畿地方は、明け方までは雨の降る所がありますが、日中は高気圧に覆われて晴れるでしょう。各地で日ざしがたっぷり降り注ぎ、お出かけ日和になりそうです。朝の最低気温は前日より高い所が多く、北部で３〜９℃くらい、中部と南部は８〜１２℃くらいの所が多い見込みで、この時期としては高いでし