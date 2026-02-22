◇NTTラグビーリーグワン1部第9節三重26―21静岡（2026年2月22日三重・三重交通Gスポーツの杜鈴鹿）静岡は逆転負けで、今季2度目の3連敗となった。0―5の前半28分、モールを押し込み、三重の反則を誘って認定トライで勝ち越し。このプレーで10分間の一時退場者も出した相手を攻め、2トライ2ゴールを重ねたが、16点リードで迎えた後半は、3トライ3ゴールを許す一方で、決め手を欠いて得点を伸ばせず。前身のトップリーグ時