ミラノ五輪の女子モーグル決勝1回目を終え、笑顔を見せる柳本理乃＝11日、リビーニョ（共同）フリースタイルスキー女子モーグル代表の柳本理乃（愛知ダイハツ）は22日、自身のインスタグラムで、五輪の公式練習に転倒し、帰国後の検査で腰椎横突起骨折と診断されたと明らかにした。富山県南砺市で28日と3月1日に開催されるワールドカップ（W杯）2戦を欠場する。初出場だった今大会はモーグル13位、デュアルモーグル17位だった