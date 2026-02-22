浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。勝負の準決勝戦。トリの12Rを制したのは地元のエース、鈴木圭一郎（31＝浜松）だった。佐藤摩弥がけれん味のない逃げを見せたが、背後で冷静にチャンスをうかがい、最終周1角でかわしてみせた。「隙があったらかわそうと思ったが隙はなかった。道中はきつかった」と佐藤摩の粘りを称えた。これで黒川京介に続いて5連勝での優出だ。「スタートをしっかり