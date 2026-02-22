ミラノ・コルティナオリンピック男子スキークロスが日本時間の21日夜に行われ、古野慧選手が4位入賞。地元・長岡市からも大きな声援が送られました。 タイムトライアルで2位に入った古野慧。その勢いで決勝トーナメント1回戦・準々決勝を勝ち上がると、準決勝では前回の金メダリストらに競り勝って決勝進出を決めます。地元・長岡市で行われたパブリックビューイングも盛り上がりを見せます。そしてメダルをか