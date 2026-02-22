【その他の画像・動画等を元記事で観る】『ラブライブ！』、『ラブライブ！サンシャイン!!』など多くの作品を展開し続けている『ラブライブ！シリーズ』は2025年6月30日で15周年を迎えた。この度、シリーズ15周年を記念したライブ“LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス”の開催が発表された。●イベント情報シリーズ合同の超豪華ライブ「LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス」2026年11月14日