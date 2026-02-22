【モデルプレス＝2026/02/22】AKB48の八木愛月が2月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカートワンピースとハイソックスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】AKB初“研究生センター”「脚長くて綺麗」ミニスカワンピ姿◆八木愛月、ミニスカから美脚スラリ八木は「このワンピース可愛い」とつづり、グレーのミニワンピース姿の写真を投稿。白いブラウスにグレーのキャミソールミニワンピースを重ね、ハイソックス