【モデルプレス＝2026/02/22】タレントの平愛梨が2月22日、自身のInstagramを更新。子ども達が作ってくれた料理を公開し、話題となっている。【写真】4児のママタレ「目玉焼きの形が愛しい」子どもが作ってくれた料理◆平愛梨、休日の朝の様子を紹介平は「1週間があっという間で平日はほとんど眠れないけど夫が遠征でいない土曜日はアラームかけない朝」とつづり、写真を複数枚投稿。「マシュマロチョコトースト食べたいというので