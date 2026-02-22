プロ野球・広島東洋カープの元監督・緒方孝市さんの妻でタレントの緒方かな子さん（52）が2026年2月16日、自身のインスタグラムを更新。声優として活動する長女・佑奈さん（28）との親子ショットを披露した。「娘の初挑戦、見てきました」緒方さんは、「本日、『緒方佑奈 you nanogram』にお邪魔します！」と報告し、佑奈さんとの2ショットを投稿。「写真は『緒方佑奈1stイベント！！脚本書くってこういうことだったんですね』の時