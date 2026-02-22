鹿児島県下一周駅伝2日目・22日は、南さつま市役所から出水市役所までの10区間112.4キロでした。 2日目の結果です。 1日目・21日に続き、1位は姶良でした。2位は鹿児島、3位は肝属、4位は日置、5位は川薩、6位は川辺、7位は大島、8位は出水、9位は曽於、10位は指宿、11位は熊毛、12位は伊佐でした。 総合順位です。 1位は姶良。2位は鹿児島、3位は肝属、4位は日置、5位は川辺、6位は川薩、7位は大島、8位は曽於、9位は出水、10