ReoNaが、2026年3月7日（土）に開催する故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイあまみ”』をYouTube LIVEにて生配信することを発表した。本公演は、ReoNaにとって自身初となる故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ。この日は奄美の海を臨む特設ステージで同日3月7日配信される新曲「結々の唄（ゆいゆいのうた）」が初披露される予定。新曲「結々の唄」の”結々”は奄美大島の”結（ゆい