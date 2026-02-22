23日(月・祝)は関東から九州を中心に花粉が飛散しやすいでしょう。東京では「非常に多い」レベル、静岡では「極めて多い」レベルとなりそうです。また、西日本を中心に黄砂が飛来する可能性もあります。黄砂でアレルギー症状が悪化するおそれがあり、注意が必要です。23日(月・祝)花粉が本格飛散西日本は黄砂も飛来か関東から九州では本格的な花粉シーズンを迎えています。23日(月・祝)の花粉の飛散量は東京では「非常に多い」