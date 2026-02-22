ドラゴンズの沖縄キャンプは22日、金丸夢斗投手がオープン戦に初登板しました。沖縄・北谷で行われたジャイアンツとのオープン戦。先発のマウンドへ上がったのは、侍ジャパンの追加候補として名前があがっている金丸夢斗投手です。初回、先頭打者をファウルフライに打ち取ると、わずか5球で三者凡退に打ち取り、最高の立ち上がりを見せます。2回にツーベースヒットなど3安打で2点を許しますが、最